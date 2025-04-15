Шувалова победила в первом туре этапа Гран-при FIDE в Индии

Гран-при ФИДЕ (жен). 5-й этап. Шувалова обыграла Кашлинскую, Чжу Цзиньэр победила Дронавалли, другие результаты
Полина Шувалова победила в первом туре этапа Гран-при ФИДЕ в Индии.
Партии проходили 14 апреля.
Гран-при ФИДЕ
Женщины
Пятый этап
Пуна, Индия
1-й тур
Батхуягийн Монгонтуул (Монголия) – Саломе Мелия (Грузия) – 1:0
Чжу Цзиньэр (Китай) – Харика Дронавалли (Индия) – 1:0
Алина Кашлинская (Польша) – Полина Шувалова (Россия) – 0:1
Нургюл Салимова (Болгария) – Дивья Дешмукх (Индия) – 0:1
Рамешбабу Вайшали (Индия) – Хампи Конеру (Индия) – 0,5:0,5
Турнирное положение: Монгонтуул, Шувалова, Дешмукх, Чжу Цзиньэр – по 1, Конеру, Вайшали – по 0,5, Мелия, Кашлинская, Дронавалли, Салимова – по 0.
ПРИМЕЧАНИЕ: слева указаны игроки с белыми фигурами, справа – с черными. Контроль времени: 90 минут на 40 ходов и 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на ход (начиная с первого).