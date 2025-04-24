Карякин: шахматистам вернут флаг после мирного соглашения на условиях России

ТАСС

Российские шахматисты смогут выступать под флагом страны только после мирного соглашения на условиях России. Такое мнение на панельной дискуссии форума "Россия - Африка: что дальше?" высказал член Совета Федерации, шахматист Сергей Карякин.

Карякин рассказал, когда российским шахматистам вернут флаг
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28 февраля 2022 года Международная шахматная федерация (FIDE) допустила российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

"Что касается шахматных и спортивных перспектив, то ситуация сложная. Я был до 2022 года профессиональным шахматистом, который участвовал в соревнованиях по всему миру, - сказал Карякин. - Все изменилось в один момент: началась СВО, и я решил, что не буду отсиживаться и молчать, написал письмо в поддержку СВО".
"Мои выступления на международной арене сейчас практически невозможны. Это возможно только под флагом FIDE. Это все неправильно и нездорово. Ситуация может измениться только после нашей победы или мирного соглашения на наших условиях", - добавил он.
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