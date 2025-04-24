Карякин рассказал, когда российским шахматистам вернут флаг

Российские шахматисты смогут выступать под флагом страны только после мирного соглашения на условиях России. Такое мнение на панельной дискуссии форума "Россия - Африка: что дальше?" высказал член Совета Федерации, шахматист Сергей Карякин.

28 февраля 2022 года Международная шахматная федерация (FIDE) допустила российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

"Что касается шахматных и спортивных перспектив, то ситуация сложная. Я был до 2022 года профессиональным шахматистом, который участвовал в соревнованиях по всему миру, - сказал Карякин. - Все изменилось в один момент: началась СВО, и я решил, что не буду отсиживаться и молчать, написал письмо в поддержку СВО".