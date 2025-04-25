Шахматист Непомнящий назвал свою главную цель

Ян Непомнящий назвал главной целью в карьере победу в матче за шахматную корону.

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Непомнящий дважды играл в матче на первенство мира. В 2021 году он уступил норвежцу Магнусу Карлсену, в 2023-м – китайцу Дин Лижэню.