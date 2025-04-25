Шахматист Непомнящий назвал свою главную цель

Ян Непомнящий: «Конечно, моей целью является звание чемпиона мира. Это то, почему я все еще играю в шахматы»
Ян Непомнящий назвал главной целью в карьере победу в матче за шахматную корону.
Непомнящий дважды играл в матче на первенство мира. В 2021 году он уступил норвежцу Магнусу Карлсену, в 2023-м – китайцу Дин Лижэню.
«Конечно, моей целью является звание чемпиона мира. Это то, почему я все еще играю в шахматы. У меня всегда было так, что если не борюсь за первое место в турнире, то теряю мотивацию и его доигрываю. Когда есть большая цель, мне проще собраться», — сказал Непомнящий в интервью на YouTube-канале «Норникель».