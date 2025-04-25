Ян Непомнящий: «Конечно, моей целью является звание чемпиона мира. Это то, почему я все еще играю в шахматы»

Sports.ru

Ян Непомнящий назвал главной целью в карьере победу в матче за шахматную корону.

Шахматист Непомнящий назвал свою главную цель
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Непомнящий дважды играл в матче на первенство мира. В 2021 году он уступил норвежцу Магнусу Карлсену, в 2023-м – китайцу Дин Лижэню.

«Конечно, моей целью является звание чемпиона мира. Это то, почему я все еще играю в шахматы. У меня всегда было так, что если не борюсь за первое место в турнире, то теряю мотивацию и его доигрываю. Когда есть большая цель, мне проще собраться», — сказал Непомнящий в интервью на YouTube-канале «Норникель».
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Ян Непомнящий
Норникель