Президент ФШР оценил успехи российских шахматистов на первенстве Азии

Филатов назвал большим достижением 13 медалей российских шахматистов на первенстве Азии
Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов назвал большим достижением 13 медалей, завоеванных юными россиянами на первенстве Западной Азии. Об этом он заявил ТАСС.
В Душанбе завершилось первенство Западной Азии по шахматам среди мальчиков и девочек, юношей и девушек. В соревновании принимал участие 391 спортсмен из 13 стран. Россияне завоевали 13 медалей - 6 золотых, 4 серебряные и 3 бронзовые.
"Поздравляю наших юных шахматистов, их родителей и тренеров с крупным успехом на первых в этом году континентальных соревнованиях - первенствах Западной Азии. В трех турнирах наши спортсмены завоевали 13 медалей, что является большим достижением, - сказал Филатов. - Хочу отдельно отметить три золотые медали нашей юной звезды Алисы Генриэтты Юнкер, которая поехала в Душанбе сразу после первенств мира по рапиду и блицу, где стала чемпионкой в обеих дисциплинах. Три медали - одна золотая и две серебряные - на счету и Вероники Шубенковой, что также является прекрасным результатом".
"Скоро в ОАЭ начнутся чемпионаты Азии среди мужчин и женщин, и я верю, что наши взрослые шахматисты примут эстафету у юных спортсменов и удачно выступят на этих важнейших соревнованиях", - добавил президент ФШР.