Российская шахматистка Горячкина поднялась в рейтинге FIDE

Россиянка Александра Горячкина поднялась на четвертое место в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE), российский гроссмейстер Ян Непомнящий опустился на десятую строчку. Обновленный рейтинг опубликован в среду пресс-службой FIDE.

На счету Горячкиной 2 544 очка, ранее она занимала пятую строчку рейтинга. Первые три места занимают китаянки - Хоу Ифань (2 633), Цзюй Вэньцзюнь (2 580) и Лэй Тинцзе (2 552).

У Непомнящего 2 757 очков, ранее он был в рейтинге девятым. Лидером остается норвежец Магнус Карлсен (2 837), на втором месте идет американец Хикару Накамура (2 804), на третьем - действующий чемпион мира индиец Гукеш Доммараджу (2 787).

Горячкиной 26 лет, она является трехкратной чемпионкой России и победительницей Кубка мира 2023 года. В 2020 году Горячкина проиграла Цзюй Вэньцзюнь в матче за звание чемпионки мира.

Непомнящему 34 года, он дважды играл в матчах за звание чемпиона мира. В 2021 году россиянин уступил Карлсену, в апреле 2023 года - китайцу Дин Лижэню. Непомнящий стал чемпионом Европы в 2010 году, в составе сборной России дважды выигрывал командный чемпионат мира (2013, 2019). Он является двукратным чемпионом России (2010, 2020).