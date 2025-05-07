Российские шахматистки выступят на женском чемпионате Азии

Гарифуллина, Гунина, Боднарук выступят на женском чемпионате Азии по шахматам.

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Матчи пройдут с 7 по 15 мая в ОАЭ, в эти же дни состоится открытый турнир.

Чемпионат Азии-2025 среди женщин

Эль-Айн, ОАЭ

Начало первого тура – 14:00 по московскому времени

Участницы

Лея Гарифуллина (Россия)

Валентина Гунина (Россия)

Сун Юйсинь (Китай)

Фам Ле Тхао Нгуен (Вьетнам)

Батхуягийн Монгонтуул (Монголия)

Меруерт Камалиденова (Казахстан)

Ольга Гиря (Россия)

Медина Варда Аулия (Индонезия)

Вантика Агравал (Индия)

Гулрухбегим Тохирджонова (Узбекистан)

Анастасия Боднарук (Россия)

Нандита Венкатачалам Паллатур (Индия)

Падмини Роут (Индия)

ПРИМЕЧАНИЕ: будет сыграно 9 туров по швейцарской системе. Контроль времени 90 минут плюс 30 секунд на каждый ход (с добавлением еще 30 минут после 40-го хода).