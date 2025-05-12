В Афганистане запретили шахматы по религиозным соображениям

Министерство поощрения добродетели и предотвращения порока Афганистана запретило в стране игру в шахматы на неопределённый срок. Об этом сообщает Khaama Press.

По информации источника, решение было принято из-за «религиозных соображений» и ограничений, установленных министерством. Любые занятия и мероприятия, связанные с шахматами, будут запрещены до момента, пока религиозные проблемы не будут разрешены.

Отмечается, что Министерство поощрения добродетели распустило шахматную федерацию Афганистана. Правительство назвало игру словом «харам» (грех) в соответствии с его интерпретацией исламского закона.