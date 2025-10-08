Мединский объяснил, чем хороши шахматы

Игра в шахматы является оружием против искусственного интеллекта. Об этом заявил помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский на открытии шахматных школ.

Церемония открытия шахматных школ РВИО для детей и взрослых в 11 регионах России прошла в среду в Москве.