"Единая Россия" впервые создаст в своей программе технологический блок

В народной программе партии "Единая Россия" впервые появится отдельный технологический блок, он будет разработан совместно с сообществом инноваторов и ученых к выборам в Государственную Думу, сообщила пресс-служба политической силы. Отмечается, что новый раздел посвятят формированию технологического суверенитета страны, развитию инноваций и поддержке передового предпринимательства. Для обсуждения содержания технологического блока партия провела при участии ВЭБ.РФ, Фонда "Сколково" и АНО "Центр беспилотных систем и технологий" на площадке Центрального исполкома первый форум технологических предпринимателей, изобретателей и представителей науки "Россия инновационная". В мероприятии приняли участие почти 100 человек. Открывая форум, секретарь генерального совета партии Владимир Якушев отметил, что "Единая Россия" намерена стать лидером не только в социальной, но и в инновационной повестке. "Президент России определил технологическое лидерство одной из национальных целей развития. Партия уже активно участвует в создании и развитии технологий, которые применяются в том числе на фронте. Мы объединяем изобретателей и предпринимателей, чтобы обозначить проблемы, представить предложения по их решению и дать им экспертную оценку", - подчеркнул Якушев. Он добавил, что партия будет вести постоянный диалог с экспертным сообществом и вырабатывать совместные решения. В политической силе добавили, что у "Единой России" уже есть успешный опыт реализации технологических инициатив. В частности, при ее поддержке создан Центр беспилотных систем и технологий, чьи разработки применяются на фронте, также совместно с Минцифры РФ партия запустила портал "Я в России", который помогает жителям новых регионов получать социальные услуги в цифровом формате.