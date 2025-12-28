У Карлсена сдали нервы после проигрыша Артемьеву в Дохе

Российский гроссмейстер Владислав Артемьев вышел в лидеры чемпионата мира по быстрым шахматам. В столице Катара он обыграл в седьмом туре норвежца Магнуса Карлсена.

Артемьев одержал победу на 29-м ходу партии. Соперник после проигрыша пожал руку победителю, но, вопреки этикету, не стал возвращать фигуры на место, а вскочил и стремительно покинул зал.

Сдержал эмоции Карлсен с трудом: по пути досталось телеоператору - норвежец в сердцах толкнул камеру. Сейчас в итоговой таблице у Артемьева семь очков, финал чемпионата пройдёт уже сегодня.