Крамник инициировал судебное разбирательство с FIDE

14-й чемпион мира по шахматам Владимир Крамник заявил, что в Лозанне инициировано судебное разбирательство с Международной федерацией шахмат.

Крамник обратился в швейцарский суд в ответ на действия FIDE. Ранее организация подала жалобу на уже завершившего карьеру россиянина в комитет по этике и дисциплине. Это произошло после скоропостижной смерти 29-летнего гроссмейстера и стримера из США Даниэля Народицкого. Причины произошедшего до сих пор не обнародованы.

Однако после того, как Крамник начал разоблачение шахматистов, которые используют специальные программы во время онлайн-турниров, Народицкий был одним из тех, кого россиянин подозревал в читерстве.

Крамника обвинили в том, что последний год перед смертью Народицкий находился в депрессии, якобы из-за этого и скончался. 14-му чемпиону мира приписали унижение достоинства личности и "харассмент". При этом сам Крамник возмущен тем, что в отношении него слишком резко высказывались руководители FIDE и часть шахматистов.

"По состоянию на сегодняшний день я инициировал формальное судебное разбирательство против FIDE в соответствии с законодательством Швейцарии в суде Лозанны, где расположена штаб-квартира организации. Конкретные положения швейцарского законодательства, на которых основан иск, а также точная сумма требуемой от FIDE финансовой компенсации будут окончательно определены моей юридической командой непосредственно перед подачей основного иска. Кроме того, сегодня в штаб-квартиру FIDE лично доставлен официальный запрос о сохранении документации. Данный запрос направлен на обеспечение сохранности всех документов, переписки, электронных записей и любых других материалов, которые могут иметь отношение к судебному процессу против организации с тем, чтобы они не были изменены или удалены", - рассказал Крамник "Спорт-Экспрессу".

Предварительное производство продлится 2-3 месяца. А его главной целью станет подготовка к основному разбирательству.