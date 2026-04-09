Горячкина одержала победу в 10-м туре Турнира претенденток — 2026

Российская шахматистка, гроссмейстер Александра Горячкина одержала победу над соперницей из Индии Дивьей Дешмух в 10-й партии Турнира претенденток — 2026. Россиянка играла чёрными фигурами.

© Чемпионат.com

Предыдущий матч, который Горячкина провела с представительницей Казахстана Бибисарой Асаубаевой, закончился для россиянки ничьей. Дешмух прошлую партию проиграла своей соотечественнице Вайшали Рамешбабу.

В активе Горячкиной после 10 партий 5 очков, на счету Дешмух — 4,5.

Турнир претенденток — 2026 проходит с 28 марта по 16 апреля. Победительница турнира получит право сразиться с действующей чемпионкой мира по шахматам китаянкой Цзюй Вэньцзюнь.