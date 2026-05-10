Аргентинский шахматист Фаустино Оро стал вторым самым молодым гроссмейстером в истории. Выполнение финальной нормы для получения звания состоялось на турнире на Сардинии. По состоянию на начало последнего тура рейтинг‑перформанс Фаустино Оро достиг значения 2629 пунктов. Установлено, что даже при проигрыше в завершающей партии показатель перформанса останется выше минимально допустимого уровня в 2600 пунктов, что подтверждает выполнение всех условий для присвоения звания.

Дата достижения: возраст 12 лет, 6 месяцев и 26 дней. Данный показатель находится на втором месте в рейтинге самых молодых гроссмейстеров, уступая лишь результату Абхиманью Мишры (США), получившего звание на два месяца раньше в более молодом возрасте.

Соперником Фаустино Оро в последнем туре выступит Ян Непомнящий (Россия) — участник с первым стартовым номером турнира. На момент встречи Ян Непомнящий имеет в активе шесть очков. Он занимает позицию преследователя по отношению к двум лидерам соревнования: Фредерику Сване (Германия) и Мурали Картикеяну (Индия). Указанные шахматисты опережают Непомнящего на пол‑очка.