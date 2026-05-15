Объявлено, где и когда пройдут выборы президента FIDE

Выборы президента Международной шахматной федерации (FIDE) состоятся на конгрессе организации в узбекистанском Самарканде, который пройдет в сентябре. Об этом сообщила пресс-служба FIDE.

Конгресс запланирован на 20-27 сентября. Заседание генеральной ассамблеи, в рамках которого пройдут выборы президента, вице президента и других руководителей FIDE, состоится 26-27 сентября.

Пост главы FIDE с 2018 года занимает россиянин Аркадий Дворкович. В 2022 году он был переизбран на эту должность.