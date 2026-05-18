«Шахматные звезды 2026» объявляют даты и площадки турнира

В Москве объявлены даты и ключевые площадки международного проекта «Шахматные звезды 2026» с общим призовым фондом 15 млн рублей. Финал турнира пройдет с 1 по 6 июля в районном центре «Место встречи Витязь» (ул. Миклухо-Маклая, 27А).

Турнир откроется 1 июля серией мастер-классов от ведущих гроссмейстеров, после чего с 2 по 6 июля состоятся основные игровые дни.

Отборочные этапы для участников пройдут на крупнейших городских площадках:

7 июня — ТРК VEGAS Сити

14 июня — ТРЦ «Гагаринский»

21 июня — ТРЦ «Ривьера»

28 июня — Кунцево Плаза

«Шахматные звезды» — один из крупнейших международных турниров по шахматам, который объединяет сильнейших гроссмейстеров мира и молодых игроков. Проект дает юным шахматистам возможность не только наблюдать за игрой мастеров, но и встретиться с ними за одной доской.

В турнире 2026 года примут участие ведущие гроссмейстеры из России, Азербайджана, Индии и Казахстана. Среди них:

Сергей Карякин — один из самых титулованных шахматистов современности, чемпион мира по блицу и быстрым шахматам, победитель Кубка мира (2012), двукратный чемпион мира в составе сборной России.

Теймур Раджабов — один из сильнейших шахматистов мира, обладатель Кубка мира 2019 года, многократный призер международных турниров.

Владислав Артемьев — чемпион Европы (2019), двукратный победитель Суперфинала чемпионата России (2023, 2024), четырехкратный победитель турнира «Шахматные звезды».

Андрей Есипенко — многократный победитель и призер юношеских чемпионатов России, Европы и мира, а также крупных международных турниров. Двукратный победитель онлайн-олимпиады в составе сборной России в 2020 и 2021 году.

Евгений Томашевский — чемпион Европы, двукратный чемпион России, победитель командных чемпионатов мира и Европы.

Раунак Садхвани — один из самых перспективных гроссмейстеров Индии, чемпион мира по рапиду среди юниоров (2023).

Александра Горячкина — вице-чемпионка мира, победительница Кубка мира ФИДЕ среди женщин (2023).

Екатерина Лагно — чемпионка мира по быстрым шахматам и блицу, олимпийская чемпионка 2024 года.

Бибисара Асаубаева — двукратная чемпионка мира по блицу, чемпион Азии.

Валентина Гунина — пятикратная чемпионка России, трехкратная чемпионка Европы, двукратная чемпионка мира по блицу.

В рамках проекта особое внимание традиционно уделяется развитию молодого поколения. Участники до 17 лет получат возможность сыграть в одном турнире с ведущими шахматистами мира. Более 200 финалистов одновременно с гроссмейстерами будут участвовать в состязаниях по быстрым шахматам и блицу «Шахматные звезды 2026». В финале определятся 24 победителя в четырех возрастных категориях (до 9 лет; до 11 лет; до 13 лет; до 17 лет).

Главный судья турнира – исполнительный директор Федерации шахмат Москвы Артем Ахметов, комментатор основного турнира у взрослых – международный гроссмейстер Сергей Шипов.

«“Шахматные звезды” стали для нас не просто турниром, а устойчивой традицией, которая с каждым годом растет вместе с участниками. Мы видим, как юные игроки, пришедшие в проект несколько лет назад, сегодня уверенно выходят на серьезный уровень. Для нас важно сохранять эту среду — открытую, конкурентную и вдохновляющую», — отметил генеральный директор компании «Новые шахматы» Сеймур Гусейнов.

Турнир направлен на популяризацию интеллектуального спорта и создание платформы для обмена опытом между поколениями игроков.

Генеральный партнер турнира — Т-Банк.

Специальный партнер — госкорпорация «Росатом».

Партнер турнира — MacCoffee, один из лидеров российского рынка растворимого кофе и какао

Генеральный информационный партнер – спортивный портал «Чемпионат». Социальная сеть турнира: «Одноклассники». Информационные партнеры турнира: телеканал «МАТЧ ТВ», портал «Рамблер», журнал ОК!, медиахолдинг ЖАРА МЕДИА, медиаканал Indoor TV, спортивное медиа «Спорт-Экспресс», научно-популярный журнал «Думай», издание «Время семьи».