Россиянин стал победителем турнира "Шахматные звезды"

Российский гроссмейстер Владислав Артемьев стал победителем турнира "Шахматные звезды", который прошел в Москве.

В сумме он набрал 18,5 (6 в рапид + 12,5 в блиц) очка. Второе место занял китаец Лу Шанлэй с 18 (5,5 + 12,5) очками. На третьей строчке расположился Раунак Садхвани из Индии (18; 5+13).

Соревнования проходили в два этапа. Сначала шахматисты сыграли в рапид, а затем - в блиц. В быстрые шахматы гроссмейстеры провели по 9 партий, в блиц - по 18.

Призовой фонд соревнований составил 15 млн рублей. Артемьев получит 3,6 млн рублей.