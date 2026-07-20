Карякин ответил, собирается ли завершать карьеру

Участник матча за мировую шахматную корону 2016 года член Совета Федерации Сергей Карякин не собирается завершать карьеру спортсмена. Об этом он рассказал журналистам.

"Постоянно меня кто-то хочет спровоцировать на завершение карьеры, но я не завершаю, - сказал он. - Я решу сам, когда это будет, но точно не с подачи недоброжелателей. Надо смотреть на вещи реально, я не в каждую страну могу въехать из-за санкций. Если будет возможность выступать с гимном и флагом, хотел бы сыграть на чемпионате мира по рапиду и блицу".

Карякину 36 лет, в 2016 году он проиграл норвежцу Магнусу Карлсену в матче за мировую шахматную корону. Он также является победителем Кубка мира 2015 года чемпионом мира по рапиду (2012) и блицу (2016).