Подведены итоги групповой стадии PWM по Dota 2

Итоги групповой стадии Perfect World Masters по Dota 2

Зрители на Западе не любят китайские турниры. Нужно рано вставать, много смотреть и ждать, когда кому-то в очередной раз поменяют компьютер. Perfect World Masters ещё и не может похвастаться самым мощным составом участников, хоть и входит в турнирную систему от Valve. Для тех, кто в прошедшие два дня нашёл занятия поинтересней просмотра матчей в Dota 2, рассказываем о самых важных событиях.

Поляки жгут

Главное открытие групповой стадии, а может и всего турнира. Team Kinguin приезжала на чемпионат в числе участников, которым нужно набраться опыта и попробовать свои силы. Когда их посеяли в одну группу с командами, которые занимали места в тройке на прошедших чемпионатах, аналитики вздохнули и поставили поляков на последнюю строчку. А в итоге Team Kinguin возглавила свою группу и не проиграла ни одной серии.

Эффект андердогов сработал для них наилучшим образом. Они играли до конца, не стеснялись пробовать что-то новое и влюбили в себя зрителей своей сыгранностью. Может, ещё слишком рано разбрасываться такими громкими заявлениями, но Team Kinguin уже сравнивают с Ad Finem (mousesports). Команда из страны, где дота явно не самое популярное развлечение, которая врывается на мировую сцену и играет наравне с лучшими составами. Как в них немножко не влюбиться? Team Kinguin позволяет себе играть на керри-Dazzle против Team Secret и переворачивать по 20 тысяч преимущества против Newbee. А их 17-летний мидер сначала вызывает умиление, а потом немного восхищения. Пока поляки не входят в топы по разным статистическим показателям, не блещут рекордами или невероятной гибкостью. Но уже в плей-офф они могут доказать, что успех на групповой стадии — это не просто совпадение.

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Team Secret играет с CTY. И у них получается

Team Secret не повезло. Прямо перед стартом турнира Йек MidOne Чжэн Най был вынужден уехать домой. Единственное, что успела сделать команда за несколько часов до старта турнира — это попросить помощи у местных коллективов. В качестве замены им предложили использовать Чена CTY Тайню из EHOME. Но есть одна проблема: он практически не говорит на английском. Но кого смущают такие мелочи в критический момент? Конечно, ни о каких гениальных командных взаимодействиях речи не идет. CTY вообще игрок, который существует отдельно от тимплея, его просто нужно вытаскивать из леса на драки раз в 10 минут. Наверное, в той карте, которую он закончил со абсолютно нулевой статистикой (0/0/0), CTY так и не понял указаний капитана. Team Secret уже выработала определенную стратегию игры с китайцем. Он фармит, а рядом с ним постоянно ошивается кто-нибудь, кто готов вписаться за своего кор-персонажа, если тот не успевает среагировать на команды. В остальном Team Secret справляются с помощью лучшего изобретения в Dota 2 — колеса чата.

Vega зацепилась за последний шанс

Vega Squadron начала выступление на майноре практически с провала. Два поражения подряд и игра, которая вызвала очередной приступ критики у Виталия V1lat Волочая, — все это могло привести к вылету представителей СНГ еще на групповой стадии. Когда Vega проиграла первую карту LFY, на ней практически поставили крест. Но команда выкарабкалась.

Сначала ей удалось меньше чем за 20 минут забрать вторую игру у китайцев. Потом Vega предстояла битва на выживание против упорной SG e-sports, у которой уже полно опыта международных выступлений. Наверное, за решающую вторую карту, которая длилась 50 минут, тренер Vega Kips успела перенервничать, как за всю работу в TNC и Fnatic. Команды перебегали от одной базы к другой, забирали по одному строению и возвращались к стоянию на Рошане. Но как бы в первый день V1lat не ругал Илью Alohadance Коробкина, он на своем Gyrocopter в самый важный момент оказался практически непробиваемым. Теперь Vega предстоит испытание поинтересней, чем представители Южной Америки. Именно их своим первым соперником выбрали поляки Team Kinguin. Чья магия окажется сильнее?

Эти LGD сломались

Месяц назад LGD Gaming играла в финале майнора от PGL. Вчера китайская команда, которая выиграла квалификацию на The Summit, первой покинула турнир. Оправдать их может только то, что играли они в «группе смерти». Результат в три ничьи и одно поражение можно назвать не таким уж и провальным. Но это если не сравнивать LGD с ними же образца двухнедельной давности. Игроки снова разбрасываются преимуществом и рискуют в самых неудобных положениях. Апофеозом их выступления на турнире стала игра против Mineski, от которой зависело турнирное положение LGD. Стоило китайцам начать набирать преимущество и вывести своих героев в топ по фарму, они просто пошли и проиграли драку. А потом прилетели на то же место и проиграли еще одну. Закончилась карта тем, что игроки LGD просто телепортировались в руки соперников, стоявших у них под тир-3 вышкой. Выглядело это немного непонятно и грустно. Поклонники команды уверены, что для LGD такая игра на старте турнира — это практически норма. Обычно они возвращались в хорошую форму в плей-офф. Только есть одно «но». Для них плей-оффа не будет.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале NoobFromUA.

Хватит пикать Tiny. И Sand King

Tiny в 7.07b и Tiny в 7.07c оказались совсем разными героями. Особенно, когда речь идет о профессиональной сцене. Если неделю назад его банили в первой стадии, то на PW Masters он еле выбрался из ямы в 35% винрейта. И все равно остался третьим по популярности из всех героев.

Но все рекорды по провальности соотношения процента игр и процента побед пока бьет Sand King. Он стал самым популярным персонажем в драфтах команд и появлялся в 16 играх. А победы одержал только в шести. Sand King оказывался невероятно полезным на ранней стадии, но позже уже не мог нанести урона или качественно «инициировать». А грустнее всего в нижней части таблицы по количеству побед живется Lifestealer и Anti-Mage. Последний после двухнедельного доминирования в рейтинговых играх не смог выиграть ни одну карту на групповом этапе майнора, оставшись с классическим KDA, близким к единице. Успешные ребята на PW Masters снова полюбили Death Prophet, Gyrocopter (спасибо Vega Squadron и compLexity) и Ogre Magi. Последний держится в пятерке самых популярных героев и при этом имеет на своем счету 75% побед.