Natus Vincere победила на DreamHack Open Winter 2017

Natus Vincere по CS:GO победила на DreamHack Open Winter 2017

DreamHack Open Winter 2017 закончился. Зрители разошлись, со сцены убрали конфетти, кубок уехал в Киев. Natus Vincere приехала в шведский город Йёнчёпинг с новым игроком и взяла гран-при.

Зимний турнир от DreamHack

DreamHack Open Winter 2017 стал шестым по счёту зимним соревнованием этой серии в дисциплине CS:GO. На турнире выступили восемь команд — шесть коллективов получили прямое приглашение, а два прошли через отборочные этапы в Европе и Северной Америке.

Для Natus Vincere этот турнир стал отличным шансом проверить новый состав перед квалификацией на мэйджор в Бостоне. Мало того, этот шанс был для команды последним. На финалы четвёртого сезона ECS, шестого сезона ESL Pro League и ROG Masters 2017 «рождённые побеждать» попасть не сумели.

Несмотря на сравнительно скромный призовой фонд и приставку Open в названии, Йёнчёпинг собрал достойный состав. В восьмёрку коллективов попала пара участников прошлого мэйджора и принципиальный соперник Na`Vi в лице Gambit Gaming.

Новая эра для Na`Vi. Снова

Natus Vincere серьёзно подошла к LAN-турниру. В первую очередь был обновлён состав. «Рождённые побеждать» поменялись с FlipSid3 Tactics игроками — Денис seized Костин ушёл, а его место досталось Денису electronic Шарипову. Фанаты Na`Vi восприняли трансфер с нескрываемой радостью. С появлением Шарипова в составе Natus Vincere стало больше «специалистов по DreamHack». К ним безусловно относятся капитан и тренер состава которые, защищая цвета Gambit Gaming, успели взять два золота на турнирах этой серии. Сам Денис был чемпионом DreamHack Leipzig 2017 в составе F3.

Подготовка к турниру была укреплена буткемпом, на котором новый состав отрабатывал игровые моменты и укреплял командный дух. Провал в Йёнчёпинге был недопустим. После возвращения Даниила Тесленко в состав Natus Vincere прошло четыре месяца, и за этот срок команда не показала ни одного достойного результата. А уж проигрывать перед LAN-квалификациями на ELEAGUE Major: Boston 2018 и вовсе тревожный звонок для всех. DreamHack Open Winter 2017 стал Рубиконом для «рожденных побеждать», который следовало перейти и сделать это как можно решительнее.

Кубок и медаль

К счастью для Natus Vincere, коллективу удалось выполнить программу-максимум. Команда из СНГ без труда забрала трофей, обыграв в финале mouz со счётом 2:0. При этом за весь DreamHack Open Winter 2017 на счету у «рождённых побеждать» было всего одно поражение. Но довольно серьёзное. Команда уступила Gambit Gaming в матче за выход с первого места в группе. Впрочем, поражение принципиальному сопернику — единственная ложка дегтя в этой бочке мёда.

В остальных матчах игроки Na`Vi показывали отличную игру и не терялись. Особенно отличился Александр s1mple Костылев, который заработал медаль самого ценного игрока турнира. По статистике Александр стал самым результативным игроком едва ли не во всех категориях. Самый высокий рейтинг, больше всего выигранных клатчей, наибольшее количество убийств из AWP, самый высокий процент в открывающих дуэлях — Костылев сделал буквально всё для победы своей команды, и этот турнир стал для него самым успешным за всю карьеру.

Активное подключение

Несмотря на результативность Александра Костылева, его новый товарищ по команде тоже стал лидером, но только в одной категории. По статистике HLTV.org, у Дениса Шарипов показатель KAST, а это процент раундов с убийством, поддержкой, сохранением оружия или разменом, равен 79,9%, и это лучший показатель турнира.

Это значит, что Денис самым активным образом принимал участие в игре своей команды. Для сравнения, Денис seized Костин, на место которого пришёл electronic, в большинстве матчей включался лишь в 60-65% раундов. Получив такую мощную поддержку Егор flamie Васильев, второй звёздный игрок состава на этом турнире показал отличную игру как с автоматической винтовкой, так и в роли второго снайпера. Если Natus Vincere удастся сохранить такой темп и нарастить сыгранность, то выход на мэйджор им обеспечен.

Тёмные пятна на светлом фоне

Яркая радость победы всё же не перекроет тёмные моменты выступления. У Natus Vincere осталось немногим больше месяца для подготовки к квалификации на ELEAGUE Major: Boston 2018 — Offline Qualifier. Работать есть над чем, и работы очень много. В первую очередь нужно поработать с защитой. Почти во всех матчах, играя за контртеррористов «рождённые побеждать» позволяли себе отдавать раунды, где победа была тривиальной задачей. Нужно отметить и набор карт в целом — Inferno у них играется явно не на должном уровне. Да и стратегии в атаке подтянуть не помешает.

Natus Vincere своей победой прервала годовой застой и показала силу нового состава. Для СНГ-сцены это важный момент — за последний год отечественный CS:GO просел, и сейчас самое время наверстывать упущенное. И кому, как не легендарному тегу Na`Vi, возглавить это движение? Лучше кандидатуры и не придумать.