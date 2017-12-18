Virtus.pro стала трёхкратным чемпионом The Summit

Virtus.pro стала чемпионом восьмого сезона турнира The Summit по Dota 2. За победу на майноре команда получит $ 120 тыс. и 112,5 рейтинговых очков, так как выступала с заменой.

Для Virtus.pro это третье подряд чемпионство на турнирах серии The Summit. В этом сезоне команда прошла через СНГ-квалификацию, а на LAN-финале проиграла только одну карту.

В финале турнира представители СНГ обыграли Fnatic. Встреча завершилась со счётом 3:1.

Серебряные призёры турнира заработали $ 60 тыс. и 67,5 квалификационных очков. Третью и четвёртую строчку разделили OG и Team Kinguin, которые получат по 30 баллов и $ 36 тыс.

The Summit 8 был последним рейтинговым LAN-турниром 2017 года. Следующие соревнования пройдут в начале января в США.