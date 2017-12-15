Fnatic анонсировала состав по League of Legends

Fnatic представила состав по League of Legends на весенний сезон EU LCS 2018. Анонс появился на официальном сайте команды.

К составу присоединился бывший игрок поддержки Unicorns Of Love Здравес Hylissang Галабов. Джесси Jesiz Ли перешел на скамейку запасных. Оставшиеся позиции остались без изменений.

Состав команды:

— Пол sOAZ Бойер

— Мэдс Broxah Брок-Педерсен

— Расмус Caps Винтер

— Мартин Rekkles Ларссон

— Здравес Hylissang Галабов

— Джесси Jesiz Ли (запасной).

В прошедшем сезоне Fnatic стала победителем региональных отборочных летнего сезона. На Чемпионате мира 2017 команда уступила в четвертьфинале Royal Never Give Up со счетом 1:3 и заняла 5-8-е место.