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Fnatic анонсировала состав по League of Legends
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Fnatic анонсировала состав по League of Legends 

Чемпионат.com 15 декабря 2017
Fnatic представила состав по League of Legends на весенний сезон EU LCS 2018. Анонс появился на официальном сайте команды.
К составу присоединился бывший игрок поддержки Unicorns Of Love Здравес Hylissang Галабов. Джесси Jesiz Ли перешел на скамейку запасных. Оставшиеся позиции остались без изменений.
Состав команды:
— Пол sOAZ Бойер
— Мэдс Broxah Брок-Педерсен
— Расмус Caps Винтер
— Мартин Rekkles Ларссон
— Здравес Hylissang Галабов
— Джесси Jesiz Ли (запасной).
В прошедшем сезоне Fnatic стала победителем региональных отборочных летнего сезона. На Чемпионате мира 2017 команда уступила в четвертьфинале Royal Never Give Up со счетом 1:3 и заняла 5-8-е место.
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