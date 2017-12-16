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100 Thieves укомплектовала состав по LoL
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100 Thieves укомплектовала состав по LoL 

Чемпионат.com 16 декабря 2017
Киберспортивная организация 100 Thieves подписала контракт с игроком в League of Legends Коди Cody Sun Саном. Об этом сообщается в официальном твиттере команды.
Организация укомплектовала состав по LoL для участия в новом сезоне NA LCS. Ранее к 100 Thieves присоединились два бывших игрока Phoenix1 Уильям Meteos Хартман, Ю Ryu Санг Ву, экс-член Team Dignitas Ким Ssumday Чан Хо и бывший игрок CLG Закари aphromoo Блэк. До изменений в NA LCS, Cody Sun выступал за такие команды как Team Liquid, Team Frostbite и Immortals. В составе последних он занял 3-4-е место на IEM Season 11 — Gyeonggi. 100 Thieves стала одной из десяти организаций, получивших членство в новом сезоне NA LCS. Также в соревнованиях примут участие Cloud9, Team Liquid, Team SoloMid, Counter Logic Gaming, OpTic Gaming, FlyQuest, Clutch Gaming, Echo Fox и Golden Guardians.
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