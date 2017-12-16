Кирилл «Likkrit» Малофеев: Я ухожу из League of Legends

Напомним, 16 декабря Riot Games дисквалифицировала Малофеева от участия в соревнованиях по League of Legends на шесть месяцев. Причиной этому послужили его высказывания о СНГ-сцене League of Legends.