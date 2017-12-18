Экс-киберфутболист «Спартака»: «В „Тосно“ профессионалов нет»

Бывший киберфутболист московского "Спартака" Сергей «Kefir» Никифоров раскритиковал киберфутболистов «Тосно». По его мнению, в клубе РФПЛ нет профессиональных киберспортсменов.

"При всем уважении, я же знаю, каких киберфутболистов подписывают клубы, но «Тосно» подписало абсолютно неизвестных игроков. Я даже не могу вас называть киберспортсменами. В FIFA понятие киберспортсмен такое… FIFA больше подходит определение «профессионал», и вот, мне кажется, что в «Тосно» профессионалов нет", — сказал Никифоров во время своей прямой трансляции на Twitch.