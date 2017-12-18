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Экс-киберфутболист «Спартака»: «В „Тосно“ профессионалов нет»
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Экс-киберфутболист «Спартака»: «В „Тосно“ профессионалов нет» 

Спорт-Экспресс 18 декабря 2017
Бывший киберфутболист московского "Спартака" Сергей «Kefir» Никифоров раскритиковал киберфутболистов «Тосно». По его мнению, в клубе РФПЛ нет профессиональных киберспортсменов.
"При всем уважении, я же знаю, каких киберфутболистов подписывают клубы, но «Тосно» подписало абсолютно неизвестных игроков. Я даже не могу вас называть киберспортсменами. В FIFA понятие киберспортсмен такое… FIFA больше подходит определение «профессионал», и вот, мне кажется, что в «Тосно» профессионалов нет", — сказал Никифоров во время своей прямой трансляции на Twitch.
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