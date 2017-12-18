В школе № 1194 состоялся новогодний турнир среди занимающихся в секции «регби»

16 юных спортсменов, после активной физической разминки, разбившись на 3 команды, начали турнир. После упорных, сложных боёв, на первое место вышла команда «Фаворит 3» (лучшим игроком команды стал Ромашин Архип). Команда «Фаворит 2» заняла 2 место (лучший игрок команды — Чирков Кирилл) и 3 место заняла команда «Фаворит 1» (лучший игрок команды — Гонтарь Михаил). Ребята были награждены новыми фирменными карманными календарями на 2018 год. Организовали и провели турнир инструкторы по спорту — Казыдуб В. В. и Уртиков А. Ю.