Ещё
В школе № 1194 состоялся новогодний турнир среди занимающихся в секции «регби»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В школе № 1194 состоялся новогодний турнир среди занимающихся в секции «регби» 

Управа района Крюково 18 декабря 2017
Фото: Управа района Крюково
16 юных спортсменов, после активной физической разминки, разбившись на 3 команды, начали турнир. После упорных, сложных боёв, на первое место вышла команда «Фаворит 3» (лучшим игроком команды стал Ромашин Архип). Команда «Фаворит 2» заняла 2 место (лучший игрок команды — Чирков Кирилл) и 3 место заняла команда «Фаворит 1» (лучший игрок команды — Гонтарь Михаил). Ребята были награждены новыми фирменными карманными календарями на 2018 год. Организовали и провели турнир инструкторы по спорту — Казыдуб В. В. и Уртиков А. Ю.
Управа района Крюково: последние новости
Собянин поздравил московских спортсменов с победами на Олимпийских играх в Рио Мини-футбол молодых 18 лет + В Крюково состоялся турнир по бадминтону
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая «бомба» для России от WADA19
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
«Поедем в Россию только в крайнем случае»
Стало известно, за что платят Акинфееву
Медведева высказалась о смене гражданства119
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение