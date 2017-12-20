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Сумаил SumaiL Хассан и Клинтон Fear Лумис сменят позиции в Evil Geniuses
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Сумаил SumaiL Хассан и Клинтон Fear Лумис сменят позиции в Evil Geniuses 

Чемпионат.com 20 декабря 2017
Киберспортивная организация Evil Geniuses объявила об изменениях в составе Dota 2. Команду покинул Саахил UNiVeRsE Арора. Его место в команде займёт Расмус MiSeRy Филипсен.
«Это тяжелый день. UNiVeRsE был одним из ключевых игроков нашего состава в течении многих лет и это решение далось нелегко. Я не могу передать словами, как благодарен ему за то, что он принес в нашу организацию. Мы желаем ему всего наилучшего», — прокомментировал изменения исполнительный директор EG Филип Арам.
Кроме того, перестановки произойдут и по позициям. Сумаил SumaiL Хассан сменит мид на оффлейн, а Клинтон Fear Лумис перейдёт на керри. Связку саппортов составят Расмус MiSeRy Филипсен и Андреас Cr1t Нильсен. Артур Arteezy Бабаев будет играть на миде.
Тренировать команду будет Сэм BuLba Сосале. Он заменил на этом посту Авери SVG Сильвермана, который объявил об уходе утром 20 декабря.
За первую часть сезона Evil Geniuses побывала на пяти чемпионатах. Чаще всего команда входила в четверку лучших команд. Сейчас американский клуб занимает пятое место в таблице по количеству турнирных очков Pro Circuit — 765.
UNiVeRsE играл за EG с 2013 года, за исключением трехмесячного пребывания в Team Secret в 2016 году. В составе команды он одержал победу на The International 2015, The Manila Masters, DAC 2015, а также занял третьи места на TI 2014 и TI 2016.
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