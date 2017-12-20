Ссылка дня: карта российского рынка киберспорта

На карте выделены отдельные сегменты игроков рынка, определяющих развитие индустрии — например, киберспортивные команды, освещающие тему киберспорта СМИ и создатели контента, организаторы киберспортивных состязаний, менеджеры и медиаперсоны.

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Согласно «Всемирному обзору индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2017–2021 годы» от PwC, опубликованному в августе РБК , по итогам 2016 года мировой рынок киберспорта составил $327 млн, и уже к концу 2021 года цифра увеличится до $874. При этом в ближайшие пять лет рынок будет расти в среднем на 21,7% ежегодно. Недавно в интервью Rusbase предприниматель Владимир Волошин подчеркнул, что через пять лет именно киберспорт будет помогать традиционным спортивным клубам достучаться до целевой аудитории.

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