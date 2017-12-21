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Team Spirit — в полуфинале отбора на малазийский «майнор»
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Team Spirit — в полуфинале отбора на малазийский «майнор» 

Спорт-Экспресс 21 декабря 2017
Состав российской организации Team Spirit нанес поражение Effect в матче 1/4 финала плей-офф отборочного турнира на ESL One Genting 2018 для СНГ. Победивший коллектив поспорит за выход в финал с лучшей командой пары Whites — Natus Vincere.
На LAN-финал малазийского «майнора» поедут 16 команд, девять из которых пригласят напрямую, а семь — пробьются через квалификации. Ранее «инвайты» получили Virtus.pro, Team Liquid, Newbee, Mineski и Evil Geniuses. Призовой фонд ESL One Genting 2018, который пройдет с 23 по 28 января в Малайзии, составит 400 тысяч долларов. Кроме того, на чемпионате будут разыграны 400 очков DPC.
ESL One Genting 2018
Отборочный турнир
Плей-офф  1/4 финала
Effect (Россия) — Team Spirit (Россия) — 0:2
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