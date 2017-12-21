Team Spirit — в полуфинале отбора на малазийский «майнор»

Состав российской организации Team Spirit нанес поражение Effect в матче 1/4 финала плей-офф отборочного турнира на ESL One Genting 2018 для СНГ. Победивший коллектив поспорит за выход в финал с лучшей командой пары Whites — Natus Vincere.

На LAN-финал малазийского «майнора» поедут 16 команд, девять из которых пригласят напрямую, а семь — пробьются через квалификации. Ранее «инвайты» получили Virtus.pro, Team Liquid, Newbee, Mineski и Evil Geniuses. Призовой фонд ESL One Genting 2018, который пройдет с 23 по 28 января в Малайзии, составит 400 тысяч долларов. Кроме того, на чемпионате будут разыграны 400 очков DPC.

ESL One Genting 2018

Отборочный турнир

Плей-офф 1/4 финала

Effect (Россия) — Team Spirit (Россия) — 0:2