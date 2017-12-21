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ФК «Герта» открыл академию киберфутбола
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ФК «Герта» открыл академию киберфутбола 

Чемпионат.com 21 декабря 2017
Берлинский футбольный клуб «Герта» открыл киберспортивную академию по киберфутболу. Об этом сообщается на официальном сайте команды. Согласно заявлению, главной целью академии станет поиск и развитие талантливых игроков в FIFA.
«Мы приняли решение стать частью киберспортивного сообщества. Мы планируем развить нашу академию и добиться успехов в цифровом мире. Наша главная цель — найти талантливых игроков и воспитать профессионалов в мире киберспорта», — прокомментировал новость член правления ФК «Герта» Пол Кетер.
Новая академия начнёт работу в 2018 году. Клуб будет проводить онлайн-соревнования между игроками от 12 до 18 лет. Всего планируется принять на обучение от двух до четырех участников. Управлением академии займётся немецкий киберспортсмен Маттиас STYLO Хитч.
«Герта» основана в 1892 году. Команда является двукратным чемпионом Германии и трёхкратным чемпионом второй Бундеслиги.
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