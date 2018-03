Na' Vi — в шаге от малазийского «майнора»

Natus Vincere нанесла поражение Team Spirit в полуфинальном матче плей-офф отборочного турнира на ESL One Genting 2018 для СНГ со счетом 2:0. При этом для успеха на второй встрече «Рожденным побеждать» потребовалось менее 20 минут. В решающем поединке за право выступить на LAN-финале малазийского «майнора» состав украинской организации поспорит с победителем пары Team Empire — Gambit Esports. Финал квалификации состоится 22 декабря.

На ESL One Genting 2018 поедут 16 команд, девять из которых пригласят напрямую, а семь — пробьются через квалификации. Ранее «инвайты» получили Virtus.pro, Team Liquid, Newbee, Mineski и Evil Geniuses. Призовой фонд турнира, который пройдет с 23 по 28 января в Малайзии, составит 400 тысяч долларов. Кроме того, на чемпионате будут разыграны 400 очков DPC.

ESL One Genting 2018

Отборочный турнир

Плей-офф Полуфинал

Natus Vincere (Украина) — Team Spirit (Россия) — 2:0 Wow, that was fast! GG WP to @Team__Spirit! We secure the second game in less than 20 minutes and proceed to #ESLOneGenting quali finals! #dota2 #gonavi pic.twitter.com/6DP7gK1tQI

— Natus Vincere (@natusvincere) 21 декабря 2017 г.