LGD Gaming объявила об изменениях в составе по Dota 2

Китайская киберспортивная организация LGD объявила об изменениях в команде по Dota 2. Причиной перестановок стали неудовлетворительные результаты коллектива.

Согласно официальному заявлению, Ван Ame Чень Юй покинул основной состав, а Чень Victoria Гуанхунь окончательно ушел из LGD. Взамен команду временно пополнили Люо sea mew Бин и Янг Chalice Шень Ю. Сюй fy Линьсэнь займет четвертую позицию, а Яо Yao Чжэньчжэнь переместится на пятую.

После Galaxy Battles II, команда проведет тестовый период. На роль постоянных игроков состава рассматриваются Адам 343 Шах, Дэвид Moon Тан, член FTD Чжао XinQ Зи Ксинг и бывший член WG.Unity Яп xNova Жиан Вей.

Люо sea mew Бин ранее выступал за CDEC Gaming, где провел три месяца. Chalice известен своей игрой за Team MAX. Среди достижений последнего второе место на WESG 2017 China Finals, WCA 2017 TPC Finals и 5-6-е на ROG MASTERS 2017.

17 декабря менеджер LGD Пан Fei Фей объявил о планах по изменению состава LGD. Фей не сообщил подробностей, отметив, что о перестановках будет объявлено в ближайшее время.

Команда начала испытывать трудности с игроками с октября 2017 года, после ухода Ченя Victoria Гуанхунь в запас. Киберспортсмен был вынужден покинуть состав по причине болезни. Его место временно занял тренер состава Яо 357 (QQQ) Юэй.

Первым турниром для обновленного состава станет квалификация на Galaxy Battles II: Emerging Worlds. Команда сыграет в полуфинале против VGJ.Thunder.