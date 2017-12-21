Blizzard анонсировала формат WCS по StarCraft 2 на 2018 год

Компания Blizzard раскрыла подробности проведения World Championship Series по StarCraft 2 на 2018 год. Издатель сохранит количество соревнований WCS Circuit. Один из турниров сменит место проведения — вместо Йёнчёпинга (Швеция) чемпионат пройдёт в Лейпциге (Германия). Он и откроет игровой сезон. Победитель соревнований получит слот на WCS Global Finals. В международный список турниров войдёт также IEM Katowice 2018. Участники разыграют между собой $ 250 тыс. Сумма призовых турнира может увеличиться за счет продажи второго трофейного фонда. В Южной Корее пройдет три сезона Global StarCraft League с двумя «супертурнирами». Победитель каждого из них отправится на итоговый чемпионат WCS.

В конце сезона пройдёт WCS Global Finals с призовым фондом в размере $ 500 тыс. Общая сумма призовых по StarCraft 2 в 2018 году составит более $ 2 млн