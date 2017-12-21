Якуб Kuben Гурчиньский: мы не на том месте, где должны быть

Тренер команды Virtus.pro по CS:GO дал интервью командному порталу, в котором подвёл итоги по результатам 2017 года.

«Этот год был самым трудным за всю длинную историю этой команды. После многообещающего начала мы неожиданно проиграли три раза подряд и не выходили из групповых стадий. Нас это совершенно сбило с толку. Понятно только одно: мы совершенно не на том месте, где должны быть.

В следующем году мы вновь перейдём к той системе, которая принесла нам мировой топ-3 в конце 2016-го и начале 2017 года. Наша основная цель — побеждать в турнирах, а не радоваться выходу из группы в плей-офф», — рассказал Гурчиньский.

В текущем игровом сезоне Virtus.pro завоевала два титула — Adrenaline Cyber League 2017 и DreamHack Masters Las Vegas. Из остальных результатов можно отметить 13-16-е место на ESL One Cologne 2017, ELEAGUE CS:GO Premier 2017, 3-4-е на PGL Krakow Major 2017 и второе на EPICENTER 2017.

Следующим турниром для команды станет ELEAGUE Major 2018. По результатам PGL Major Krakow 2017 состав сохранил статус легенды и получил прямое приглашение на чемпионат.