Ещё
Якуб Kuben Гурчиньский: мы не на том месте, где должны быть
Далее:
Читайте также:
Ещё

Якуб Kuben Гурчиньский: мы не на том месте, где должны быть 

Чемпионат.com 21 декабря 2017
Тренер команды Virtus.pro по CS:GO дал интервью командному порталу, в котором подвёл итоги по результатам 2017 года.
«Этот год был самым трудным за всю длинную историю этой команды. После многообещающего начала мы неожиданно проиграли три раза подряд и не выходили из групповых стадий. Нас это совершенно сбило с толку. Понятно только одно: мы совершенно не на том месте, где должны быть.
В следующем году мы вновь перейдём к той системе, которая принесла нам мировой топ-3 в конце 2016-го и начале 2017 года. Наша основная цель — побеждать в турнирах, а не радоваться выходу из группы в плей-офф», — рассказал Гурчиньский.
В текущем игровом сезоне Virtus.pro завоевала два титула — Adrenaline Cyber League 2017 и DreamHack Masters Las Vegas. Из остальных результатов можно отметить 13-16-е место на ESL One Cologne 2017, ELEAGUE CS:GO Premier 2017, 3-4-е на PGL Krakow Major 2017 и второе на EPICENTER 2017.
Следующим турниром для команды станет ELEAGUE Major 2018. По результатам PGL Major Krakow 2017 состав сохранил статус легенды и получил прямое приглашение на чемпионат.
Чемпионат.com: последние новости
Team Russia сыграет с AGO Esports в четвертьфинале WESG 2017 VGJ.Thunder сыграет в финале The Bucharest Major по Dota 2 Владимир RodjER Никогосян: в первый раз играю с такими сильными игроками
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая «бомба» для России от WADA19
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
«Поедем в Россию только в крайнем случае»
Стало известно, за что платят Акинфееву
Медведева высказалась о смене гражданства119
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение