Natus Vincere примет участие в The Bucharest Major 2018

Чемпионат пройдет с 4 по 11 марта в Бухаресте, Румыния. Коллективы разыграют 1 миллон долларов и 1 500 очков DPC.

Our 4th major and a new date on the Dota 2 Pro Circuit calendar: The Bucharest Major 2018, March 9-11, Polyvalent Hall. https://t.co/6a2ky1IwQS for more details, including invited teams. pic.twitter.com/mr00b2zGqU

— PGL (@pglesports) 21 декабря 2017 г.

Позже организаторы назвут имена еще пяти приглашенных команд. К приглашенным коллективам присоединятся победители квалификаций в СНГ, Европе, Китае, Юго-Восточной Азии, Южной Америке и Северной Америке.