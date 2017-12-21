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Александр Кокорин вызвал Неймара на дуэль в Counter-Strike: Global Offensive
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Александр Кокорин вызвал Неймара на дуэль в Counter-Strike: Global Offensive 

Чемпионат.com 21 декабря 2017
Футболист опубликовал запись в Instagram, где делает в одном раунде 5 фрагов, с подписью: «Жду тебя в лобби».
1 декабря Неймар выложил в Instagram ролик, в котором продемонстрировал мастерство владения снайперской винтовкой. Тогда он тоже в одиночку взял ключевой раунд для команды.
Об увлечении Неймара CS:GO стало известно в 2016 году. В конце декабря он пригласил к себе в гости бразильский состав SK Gaming — одну из лучших команд в мире в дисциплине CS:GO, — чтобы отдохнуть и сыграть несколько матчей.
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