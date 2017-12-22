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Нета 33 Шапира сыграет за OpTic Gaming на Galaxy Battles и в ближайших отборах
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Нета 33 Шапира сыграет за OpTic Gaming на Galaxy Battles и в ближайших отборах 

Чемпионат.com 22 декабря 2017
Питер PPD Дагер, капитан OpTic Gaming по Dota 2, представил пятого игрока состава. К команде присоединился Нета 33 Шапира, который раньше выступал за Planet Dog (Hellraisers).
В OpTic Gaming он займёт четвёртую позицию. С командой Шапира примет участие в январских квалификациях и сыграет на мэйджоре Galaxy Battles.
По заявлению менеджера состава Кодиака Шроера, у OpTic была возможность испытать нескольких киберспортсменов. После пробных матчей игроки пришли к выводу, что Шапира лучше всего подходит их составу.
«Нета собирается приехать в Техас после Нового года, чтобы сыграть с нами на квалификациях в Америке и потом отправиться на Филиппины. Мы надеемся, что после этих турниров мы сможем принять его в команду и начать свой путь на TI. 33 — очень талантливый игрок и отлично нам подходит. В основном он играл на сложной и легкой линии, а у нас выступит на 4 позиции. Он молодой игрок, который желает показать себя на большой сцене. И мы хотим помочь ему достичь его целей», — написал менеджер организации на форуме Reddit.
За несколько часов до анонса американской команды, 33 прошёл отборы на ESL One Ganting в составе Planet Dog. Кто заменит его в команде, пока неизвестно.
Нета 33 Шапира начал профессиональную карьеру в 2015 году. В прошедшем сезоне он выступал в составе ProDota Gaming и Planet Dog. После того как команда прошла квалификацию на The International, состав подписала организация Hellraisers. На чемпионате мира HR заняла последнюю строчку, выиграв только одну карту на групповой стадии.
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