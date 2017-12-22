ESL анонсировала формат проведения IEM Katowice 2018

Компания ESL опубликовала подробности формата проведения IEM Katowice 2018 по CS:GO. Информация появилась на официальном сайте турнира.

Групповой этап пройдёт по системе GSL с сеткой Double Elimination: команды разделят на 2 группы по 8 участников в каждой. В первых матчах составы поборются до одной победы. В следующих раундах победитель будет выявлен в серии до двух побед.

Сильнейшая пятёрка по итогам групповой стадии пройдёт в полуфинал турнира. Команды, занявшие 2-е и 3-е места, выступят в четвертьфинале.

IEM Katowice 2018 продлится с 27 февраля по 4 марта. 16 команд разыграют призовой фонд в размере $ 500 тыс.