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ESL анонсировала формат проведения IEM Katowice 2018
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ESL анонсировала формат проведения IEM Katowice 2018 

Чемпионат.com 22 декабря 2017
Фото: Чемпионат.com
Компания ESL опубликовала подробности формата проведения IEM Katowice 2018 по CS:GO. Информация появилась на официальном сайте турнира.
Групповой этап пройдёт по системе GSL с сеткой Double Elimination: команды разделят на 2 группы по 8 участников в каждой. В первых матчах составы поборются до одной победы. В следующих раундах победитель будет выявлен в серии до двух побед.
Сильнейшая пятёрка по итогам групповой стадии пройдёт в полуфинал турнира. Команды, занявшие 2-е и 3-е места, выступят в четвертьфинале.
IEM Katowice 2018 продлится с 27 февраля по 4 марта. 16 команд разыграют призовой фонд в размере $ 500 тыс.
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