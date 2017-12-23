Newbee распустила состав по League of Legends

Анонс появился на официальном аккаунте организации в «Твиттере».

«С приходом в LPL в 2016, Newbee попадала в плей-офф три из четырёх раз, включая два шестых места и один выход в полуфинал. Но сейчас у нас нет выхода, и мы вынуждены покинуть LPL. Спасибо фанатам и друзьям, кто поддерживал нас последние два года. До свидания!», — говорится в заявлении команды.

15 декабря Newbee обвинила владельцев Riot Games — компанию Tencent, в оскорблении своего игрока состава по Dota 2 Дэмиэна kpii Чока. Китайская организация выпустила заявление в Weibo, в котором потребовала извинений от компании.