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mousesports распустила состав по Dota 2
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mousesports распустила состав по Dota 2 

Чемпионат.com 24 декабря 2017
Команда mousesports по Dota 2 расформирована. Об этом сообщил игрок команды Веррос Maybe Next Time Апостолос на своем аккаунте в «Твиттере».
«Наша команда по Dota 2 распущена, и мы больше не являемся частью mousesports. Хочу поблагодарить организацию за профессионализм и поддержку. Вскоре будут подробности», — заявил Веррос Апостолос.
В марте 2017 года mousesports подписала греческий состав Ad Finem, который до этого занял второе место на The Boston Major 2016. Команда не смогла пробиться на The International 2017, а в новом киберспортивном сезоне не прошла через квалификации ни на один турнир при поддержке Valve.
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