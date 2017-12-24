mousesports распустила состав по Dota 2

Команда mousesports по Dota 2 расформирована. Об этом сообщил игрок команды Веррос Maybe Next Time Апостолос на своем аккаунте в «Твиттере».

«Наша команда по Dota 2 распущена, и мы больше не являемся частью mousesports. Хочу поблагодарить организацию за профессионализм и поддержку. Вскоре будут подробности», — заявил Веррос Апостолос.

В марте 2017 года mousesports подписала греческий состав Ad Finem, который до этого занял второе место на The Boston Major 2016. Команда не смогла пробиться на The International 2017, а в новом киберспортивном сезоне не прошла через квалификации ни на один турнир при поддержке Valve.