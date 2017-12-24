Квин CC&C Каллахан: мы сразу отбросили вариант с UNiVeRsE

Игрок состава OpTic Gaming по Dota 2 Квин CC&C Каллахан в рамках АМА-сессии на Reddit рассказал почему команда решила подписать Нета 33 Шапира.

«Мы сразу отбросили вариант с UNiVeRsE, так как Zai хотел продолжить играть на сложной линии. Тогда мы начали предлагать разных людей и рассуждать, кто из них сможет быть лучшим на длинной дистанции. Ведь именно это главная цель для команды, которая хочет пробиться и хорошо выступить на The International. В итоге мы решили, что 33 — лучший кандидат для нас», — рассказал Квин Каллахан.

22 декабря стало известно, что новым пятым игроком OpTic Gaming стал 33. До этого игрок выступал за Planet Dog, вместе с которыми он пробился на The International 2017.