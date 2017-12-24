Team Spirit подписала команду по PUBG

Киберспортивная организация Team Spirit объявила об открытии подразделения по PlayerUnknown’s Battlegrounds. В состав вошли Раду PagurA Чернов, Дмитрий BeastQT Локоть, Дмитрий Asmadey Попиначенко и Максим Wycc Козлов.

«Наша организация ещё с альфа-версии PlayerUnknown’s Battlegrounds заинтересовалась этой игрой. Найти достойных ребят было тяжело, поскольку PUBG — это шоу-дисциплина, которая ещё не скоро сравняется с такими киберспортивными гигантами, как Counter-Strike: Global Offensive и Dota 2. Состав должен был отвечать двум основным критериям: его участники должны не только хорошо играть, но и быть узнаваемыми среди людей. Уверен, что наши ребята покажут всем, на что они способны!» — прокомментировал новость менеджер Team Spirit Руслан Бугрин.

PlayerUnknown’s Battlegrounds — многопользовательская игра в жанре «королевская битва». Бета-тестирование началось в марте 2017 года, релиз состоялся 20 декабря. За это время прошло несколько крупных соревнований по PUBG. В их числе PUBG Invitational 2017, DreamHack Winter 2017 и IEM Oakland PUBG Invitational 2017.