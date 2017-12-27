PlayerUnknown's Battlegrounds стала самой обсуждаемой игрой 2017 года 

Социальная сеть «ВКонтакте» опубликовала рейтинг самых обсуждаемых игр 2017 года.
Первое место заняла PlayerUnknown's Battlegrounds с 477 тыс. упоминаний. На втором и третьем местах расположились Mass Effect: Andromeda (140 тыс.) и Star Wars Battlefront 2 (122 тыс.)
Также компания составила список самых обсуждаемых игр, которые выходили в течение разных лет.
1. CS:GO — 1,7 млн упоминаний
2. Dota 2 — 1,4 млн упоминаний
3. Warface — 1,2 млн упоминаний
4. Minecraft — 778 тыс. упоминаний
5. World of Tanks — 623 тыс. упоминаний
6. Overwatch — 594 тыс. упоминаний
7. GTA V — 561 тыс. упоминаний
8. «Ведьмак 3: Дикая охота» — 476 тыс. упоминаний
9. World of Warcraft — 428 тыс. упоминаний
10. League of Legends — 393 тыс. упоминаний.
PlayerUnknown's Battlegrounds — многопользовательская онлайн-игра в жанре симулятора выживания, разрабатываемая Bluehole. 16 сентября PUBG стала рекордсменом в Steam по одновременному пребыванию игроков онлайн. Шутер обошёл в рейтинге Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.