PlayerUnknown's Battlegrounds стала самой обсуждаемой игрой 2017 года

Социальная сеть «ВКонтакте» опубликовала рейтинг самых обсуждаемых игр 2017 года.

Первое место заняла PlayerUnknown's Battlegrounds с 477 тыс. упоминаний. На втором и третьем местах расположились Mass Effect: Andromeda (140 тыс.) и Star Wars Battlefront 2 (122 тыс.)

Также компания составила список самых обсуждаемых игр, которые выходили в течение разных лет.

1. CS:GO — 1,7 млн упоминаний

2. Dota 2 — 1,4 млн упоминаний

3. Warface — 1,2 млн упоминаний

4. Minecraft — 778 тыс. упоминаний

5. World of Tanks — 623 тыс. упоминаний

6. Overwatch — 594 тыс. упоминаний

7. GTA V — 561 тыс. упоминаний

8. «Ведьмак 3: Дикая охота» — 476 тыс. упоминаний

9. World of Warcraft — 428 тыс. упоминаний

10. League of Legends — 393 тыс. упоминаний.

PlayerUnknown's Battlegrounds — многопользовательская онлайн-игра в жанре симулятора выживания, разрабатываемая Bluehole. 16 сентября PUBG стала рекордсменом в Steam по одновременному пребыванию игроков онлайн. Шутер обошёл в рейтинге Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.