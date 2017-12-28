Российские геймеры получат спортивные разряды

Минспорт РФ утвердил требования к разрядам по киберспорту

Министерство спорта Российской Федерации утвердило требования к присвоению разрядов по киберспорту.

Третий разряд можно получить, успешно выступая на официальных соревнованиях любого уровня, второй — начиная с чемпионата муниципального образования, первый — с соревнований на уровне субъекта РФ.

Официальными являются соревнования, включённые в календарный план органов исполнительной власти, ответственных за развитие спорта в регионе.

8 июня министерство спорта официально признало киберспорт видом спорта в России.