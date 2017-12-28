В карточную игру по Dota 2 уже можно играть 

Генеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин в интервью Cybersport.ru «сдал» Valve с ее карточной игрой Artifact. Проект, о котором практически ничего неизвестно, уже вовсю тестируется профессиональными игроками. Например представители WESA уже попробовали игру и они в восторге. Сами Virtus.pro планируют создать состав по Artifact в следующем году, на что в бюджете команды выделены деньги. «Мы в очень плотном контакте с Valve: наши игроки в самом начале списка тех, кто получит доступ к альфа-тестированию. Я могу сказать, что в Artifact уже можно поиграть у них в офисе. Не скрою, что мы разговаривали с нашими игроками [в Hearthstone] по поводу Artifact. Все сказали, что с удовольствием попробуют», — сказал Дворянкин в интервью Cybersport.ru Выход Artifact запланирован на 2018, в ближайшее время игра перейдет в стадию альфа-тестирования.