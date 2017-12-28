Epsilon Esports подписала состав по CS:GO

Киберспортивная организация Epsilon Esports укомплектовала команду по Counter-Strike: Global Offensive. В обновлённый состав вошли Оуэн smooya Баттерфилд, Костас tsack Теодорополус, Киа Surreal Мэнэ, Космин-Михай COSMEEEN Бутуч и Робин robin Съёрген.

Robin ранее выступал за Team Singularity, Surreal играл за Method, а tsack — в MnM Gaming. Космин-Михай COSMEEEN Бутуч и Робин robin Съёрген оставались в запасе Epsilon с сентября 2017 года. В октябре менеджмент организации подписал шведский состав по CS:GO. Дальнейшая судьба игроков пока не известна. Среди результатов текущей команды — второе место на Gfinity Elite Series Season 2.