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Epsilon Esports подписала состав по CS:GO
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Epsilon Esports подписала состав по CS:GO 

Чемпионат.com 28 декабря 2017
Киберспортивная организация Epsilon Esports укомплектовала команду по Counter-Strike: Global Offensive. В обновлённый состав вошли Оуэн smooya Баттерфилд, Костас tsack Теодорополус, Киа Surreal Мэнэ, Космин-Михай COSMEEEN Бутуч и Робин robin Съёрген.
Robin ранее выступал за Team Singularity, Surreal играл за Method, а tsack — в MnM Gaming. Космин-Михай COSMEEEN Бутуч и Робин robin Съёрген оставались в запасе Epsilon с сентября 2017 года. В октябре менеджмент организации подписал шведский состав по CS:GO. Дальнейшая судьба игроков пока не известна. Среди результатов текущей команды — второе место на Gfinity Elite Series Season 2.
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