Снайпер из Na’Vi заменит игрока Mousesports по Counter-Strike:GO

Снайпер из российско-украинской Na’Vi сыграет за европейскую команду Mousesports. Александр s1mple Костылев заменит Томаша oskar Штястны в матче против российской Vega Squadron. Последняя сразится с Mousesports в полуфинале онлайн-квалификации LOOT.BET Cup 2 по Counter-Strike:GO. Бой, что намечен на 19:00 по МСК, определит, какая из команд выйдет в финал и сразится там за путевку в крупный турнир The Summit. Mousesports выбрала себе первоклассного снайпера: Александр s1mple Костылев занимает одну из верхних строчек рейтинга HLTV. Поэтому у Дмитрия Jr Червака, украинского капитана Vega Squadron, появился лишний повод для беспокойства. За Mousesports выступит один из лучших стрелков СНГ, что усложнит выход в финал LOOT.BET Cup 2. А там победитель матча встретится с еще большей угрозой — скандинавским коллективом Heroic. Онлайн-квалификация LOOT.BET Cup 2 в жаркой борьбе разыграет одно место в Лос-анджелесском турнире The Summit. Ивент, с общим призовым фондом в $150 000, намечен на февраль 2018 года.