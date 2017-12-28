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Снайпер из Na’Vi заменит игрока Mousesports по Counter-Strike:GO
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Снайпер из Na’Vi заменит игрока Mousesports по Counter-Strike:GO 

GameGuru 28 декабря 2017
Фото: GameGuru
Снайпер из российско-украинской Na’Vi сыграет за европейскую команду Mousesports. Александр s1mple Костылев заменит Томаша oskar Штястны в матче против российской Vega Squadron. Последняя сразится с Mousesports в полуфинале онлайн-квалификации LOOT.BET Cup 2 по Counter-Strike:GO. Бой, что намечен на 19:00 по МСК, определит, какая из команд выйдет в финал и сразится там за путевку в крупный турнир The Summit. Mousesports выбрала себе первоклассного снайпера: Александр s1mple Костылев занимает одну из верхних строчек рейтинга HLTV. Поэтому у Дмитрия Jr Червака, украинского капитана Vega Squadron, появился лишний повод для беспокойства. За Mousesports выступит один из лучших стрелков СНГ, что усложнит выход в финал LOOT.BET Cup 2. А там победитель матча встретится с еще большей угрозой — скандинавским коллективом Heroic. Онлайн-квалификация LOOT.BET Cup 2 в жаркой борьбе разыграет одно место в Лос-анджелесском турнире The Summit. Ивент, с общим призовым фондом в $150 000, намечен на февраль 2018 года.
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