Game Show и Burger King объединят усилия по развитию киберспорта в России

Телеканал Game Show, телекоммуникационный оператор «Синтерра Медиа» и сеть ресторанов Burger King объявили о запуске совместного проекта CTRL PLAY по развитию киберспортивного движения в России. В рамках сотрудничества планируется еженедельное проведение турниров по популярным дисциплинам.

Уникальность проекта заключается в объединении усилий крупнейших в своих сферах компаний для максимально широкого охвата аудитории, увлеченной видеоиграми. Ранее медиаресурсы и сети ресторанов уже становились партнёрами киберспортивных турниров, однако для проекта разработан абсолютно новый формат сотрудничества.

В рамках партнёрства в нескольких ресторанах Burger King оборудуют специальные гейм-зоны для организации еженедельных киберспортивных состязаний. Сигнальными регионами станут Санкт-Петербург и Екатеринбург. Первые соревнования будут организованы по дисциплинам FIFA 18, Hearthstone, League of Legends и Counter-Strike: Global Offensive.

В дальнейшем планируется создание специальных игровых площадок в ресторанах других российских городов и проведение турниров по большему количеству видеоигр. Компании-партнёры планируют отбирать лучших игроков и взращивать профессиональные киберспортивные команды.

«Сеть ресторанов Burger King пристально следит за современными трендами и не может остаться в стороне от поголовного увлечения молодых людей видеоиграми и киберспортом. Имея разветвлённую сеть заведений, мы понимаем, что можем стать двигателем киберспортивного движения в масштабах страны», — считает региональный менеджер по маркетингу Burger King Ульяна Жаркова.

По мнению директора по развитию компании «Синтерра Медиа» Сергея Агапова, киберспорт не нуждается в дополнительной популяризации, однако появление доступных для очного состязания площадок позволит приобщиться к движению большому количеству людей, которые до сих пор наблюдали за состязаниями только в онлайне.

Генеральный продюсер телеканала Game Show Наталья Чайковская считает, что поклонники киберспорта с интересом наблюдают не только за состязаниями профессиональных команд. «Геймерам близок дух соперничества. Они с удовольствием следят за действиями обычных игроков, болеют за друзей и готовы пробовать собственные силы в очных противостояниях. Трансляция игр на телеканале Game Show только подогреет интерес к таким соревнованиям», — считает Наталья Чайковская.