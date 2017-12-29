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Дотер KuroKy заработал в 2017 году 2,4 миллиона долларов
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Дотер KuroKy заработал в 2017 году 2,4 миллиона долларов 

Спорт-Экспресс 29 декабря 2017
Британское издание Daily Mail составило список киберспортсменов, выигравших наибольшее количество призовых в своих дисциплинах в уходящем году. Абсолютным рекордсменом с внушительным отрывом от остальных стал представитель Германии Куро «KuroKy» Салехи Тахасоми, заработавший 2,4 миллиона долларов в Dota 2.
В CS:GO лучшими по этому показателю стали бразильские игроки SK Gaming Габриэль «FalleN» Толедо, Марсело «coldzera» Давид, Фернандо «fer» Альваренга и Эпитасио «TACO» де Мело, каждый из которых пополнил личный кошелек на 312 тысяч долларов. В футбольном симуляторе FIFA на первой строчке оказался британец Спенсер «Gorilla» Илинг, общая сумма призовых которого составила 250 тысяч долларов.
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