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Сергей God Брагин покинул Vega Squadron
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Сергей God Брагин покинул Vega Squadron 

Чемпионат.com 30 декабря 2017
Vega Squadron рассталась с игроком состава по Dota 2 Сергеем God Брагиным. Информация об этом появилась на официальном сайте организации.
«К сожалению, на данном этапе пути Vega Squadron и G расходятся — по обоюдному согласию стороны решили не продлевать контракт. Искренне надеюсь, что эти изменения пойдут на пользу и «акулам» и Сергею. Обновленный состав команды все смогут увидеть на ближайших квалификациях к ESL One уже в первых числах января 2018 года», — заявил спортивный директор Vega Squadron Георгий drAmer Фалеев.
God выступал за Vega Squadron с ноября 2016 года. Вместе с командой он занял четвёртое место на DreamLeague Season 7 и седьмое-восьмое место на Perfect World Masters.
4 декабря стало известно, что Василий AfterLife Шишкин выставлен на трансфер. 18 декабря команда анонсировала состав на квалификацию SL i-League Invitational Season 4. В него вошли Дзони Blizzy Ри, Илья ALOHADANCE Коробкин, Семён CemaTheSlayer Кривуля, Сергей G Брагин и Никита Palantimos Гринкевич.
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