Ещё
Роман rmN— Палей: я был очень расстроен, когда ушёл из Na`Vi
Далее:
Читайте также:
Ещё

Роман rmN— Палей: я был очень расстроен, когда ушёл из Na`Vi 

Чемпионат.com 30 декабря 2017
Игрок состава PENTA Sports по Dota 2 Роман rmN— Палей в интервью для GameInside.ua рассказал о своём уходе из Natus Vincere.
«Я был очень расстроен, когда наши пути разошлись. Тогда всё прошло так быстро, и мне не стыдно будет признаться, что у меня были некоторые беспокойства и сомнения касательно моего будущего в Dota 2, поскольку я не играл на своём максимуме, когда был частью Na`Vi. Но тем не менее это не убило мою мотивацию к соревнованиям, только открыло мне глаза на мои недостатки как игрока и как человека.
Весьма вероятно, что некоторые вещи, которые мы делали как команда, пошли впустую из-за моего ухода, но это была жертва, которую нужно было принести. В конечном итоге оказалось, что полноценная «русскоязычная» команда с Акбаром работает лучше, чем сочетание международных игроков, которые говорят по-английски. Это был эксперимент, который потерпел неудачу, и поэтому изменения должны были быть сделаны», — рассказал Роман Палей.
rmn— присоединился к Natus Vincere в декабре 2016 года. Вместе с командой он не смог пробиться через квалификации на StarLadder i-League StarSeries Season 3, Dota 2 Asia Championships 2017 и The Kiev Major 2017.
Чемпионат.com: последние новости
Team Russia сыграет с AGO Esports в четвертьфинале WESG 2017 VGJ.Thunder сыграет в финале The Bucharest Major по Dota 2 Владимир RodjER Никогосян: в первый раз играю с такими сильными игроками
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая «бомба» для России от WADA19
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
«Поедем в Россию только в крайнем случае»
Стало известно, за что платят Акинфееву
Медведева высказалась о смене гражданства119
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение