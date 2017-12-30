Роман rmN— Палей: я был очень расстроен, когда ушёл из Na`Vi

Игрок состава PENTA Sports по Dota 2 Роман rmN— Палей в интервью для GameInside.ua рассказал о своём уходе из Natus Vincere.

«Я был очень расстроен, когда наши пути разошлись. Тогда всё прошло так быстро, и мне не стыдно будет признаться, что у меня были некоторые беспокойства и сомнения касательно моего будущего в Dota 2, поскольку я не играл на своём максимуме, когда был частью Na`Vi. Но тем не менее это не убило мою мотивацию к соревнованиям, только открыло мне глаза на мои недостатки как игрока и как человека.

Весьма вероятно, что некоторые вещи, которые мы делали как команда, пошли впустую из-за моего ухода, но это была жертва, которую нужно было принести. В конечном итоге оказалось, что полноценная «русскоязычная» команда с Акбаром работает лучше, чем сочетание международных игроков, которые говорят по-английски. Это был эксперимент, который потерпел неудачу, и поэтому изменения должны были быть сделаны», — рассказал Роман Палей.

rmn— присоединился к Natus Vincere в декабре 2016 года. Вместе с командой он не смог пробиться через квалификации на StarLadder i-League StarSeries Season 3, Dota 2 Asia Championships 2017 и The Kiev Major 2017.